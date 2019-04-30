Отаменди и Данило могут покинуть «Манчестер Сити»

По информации ESPN, защитники «горожан» Николас Отаменди и Данило недовольны тем, что получают мало игрового времени в команде.
31-летний Отаменди в январе подписал контракт с «Манчестер Сити», однако в текущем сезоне провел всего лишь 32 матча, выходя, в основном, на замену.
Кроме того, у главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы есть большой выбор центральных защитников.
У Данило всего 12 матчей за «горожан» в текущем сезоне в премьер-лиге и Лиге Европы. 27-летний защитник получил травму лодыжки в начале сезона.
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