Агент: К форварду «Ахмата» проявляют интерес «Сьон», «Анже», «Тулуза» и около 10 команд Турции

Агент Малик Арутюнов, представляющий интересы нападающего «Ахмата» Аблая Мбенга, рассказал о будущем сенегальского футболиста.
«У Мбенга действительно летом истекает контракт, и у руководства клуба есть желание его продлить. Игрока устраивает все, кроме игрового времени: на сборах за 8 игр он забил 6 голов и отдал две передачи, но за последние 9 туров сыграл всего 67 минут.
На данный момент у нас есть конкретное предложение из Швейцарии от «Сьона», где работает Мурат Якин. Тренер хорошо помнит его по работе в России. Есть также интерес от французского «Анже», «Тулузы» и от 8-10 команд турецкой лиги.
Что касается интереса со стороны клубов РПЛ, на данный момент ни с кем контактов не было. В 2017 году было общение с «Локомотивом» и «Краснодаром». Тогда же летом был интерес со стороны европейских команд, но их отпугнули 8 миллионов евро, прописанные в контракте. Клубы хотели посмотреть на него летом вживую, но маленькая травма приводящей мышцы бедра переросла в большую, и игрок пропустил два месяца. Его тогда хотели в сборную вызвать, если бы не травма. Сейчас же Мбенг может перейти как свободный агент», - цитирует Арутюнова Sport24.ru.
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