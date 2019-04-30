Виктор Ваньяма: «Тоттенхэм» может выиграть Лигу чемпионов

Полузащитник «Тоттенхэма» Виктор Ваньяма оценил шансы команды на победу в Лиге чемпионов.
«Я считаю, что мы можем выиграть Лигу чемпионов. Когда вместе сражаемся и бьемся друг за друга, никто не может нас обыграть. «Тоттенхэм» показал это в противостоянии с «Манчестер Сити». Мы проявили характер и доказали, что никогда не остановимся и не сдадимся», - приводит слова Ваньямы Goal.com.
Матч «Тоттенхэм» - «Аякс» состоится завтра, 30 апреля. Ответная игра пройдет 8 мая в Голландии.
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