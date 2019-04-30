Карасев обслужит матч 27-го тура РПЛ ЦСКА – «Динамо»

Матч 5 мая между ЦСКА и «Динамо» обслужит Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи — Антон Кобзев (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья — Алексей Еськов (Москва); инспектор — Гаряфий Жафяров (Москва).
3 мая (пятница)
«Енисей» — «Анжи»: судья — Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Дмитрий Мосякин (Москва); резервный судья — Станислав Васильев (Ижевск); инспектор — Владимир Енютин (Москва).
«Рубин» — «Оренбург»: судья — Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи — Валерий Данченко (Уфа), Николай Еремин (Москва); резервный судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор — Игорь Синер (Омск).
4 мая (суббота)
«Урал» — «Спартак»: судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Максим Гаврилин (Владимир), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья — Николай Волошин (Смоленск); инспектор — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).
«Ахмат» — «Зенит»: судья — Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья — Алексей Сухой (Люберцы); инспектор — Геннадий Куличенков (Тула).
«Арсенал» — «Локомотив»: судья — Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи — Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор — Николай Левников (Санкт-Петербург).
5 мая (воскресенье)
«Крылья Советов» — «Уфа»: судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Алексей Воронцов (Ярославль), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); инспектор — Фейзудин Эрзиманов (Московская область).
«Ростов» — «Краснодар»: судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов (Москва), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья — Лаша Верулидзе (Владикавказ); инспектор — Юрий Баскаков (Московская область).
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