Карасев обслужит матч 27-го тура РПЛ ЦСКА – «Динамо»

Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентября Светлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета.

Дмитрий Булыкин: У Эриксена, Вертонгена и Алдервейрелда - особый настрой! Бывший нападающий «Аякса» и сборной России поделился ожиданиями от полуфинала Лиги чемпионов на «Хотспур Стэдиуме».

Уничтожив «Вашингтон», «Каролина» принялась за его бывшего тренера - Барри Троца «Айлендерс» никак не может выиграть у «Каролины», а «Сан-Хосе» отдал домашний матч «Колорадо».

«Мы – хоккейная страна!». В Сочи стартует очередной Финал Фестиваля Ночной Лиги 162 команды из 76 регионов России – с 4 по 16 мая мая в Сочи пройдет Финал Всероссийского Фестиваля Ночной Хоккейной Лиги. Главного события целого любительского чемпионата страны, который проводится уже восьмой сезон. И чем дальше, тем больше участников он вовлекает в свою орбиту – сейчас это ни много ни мало 963 коллектива хоккеистов-любителей от Калининграда до Приморья. Лучшие – получили «путевки в Сочи».

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Француз Фийон-Майе наступил на пятки Логинову Борьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.

Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в Барселоне Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.

Алистар Оверим: Если бы я дрался с Волковым, то победа тоже была бы за мной Голландский тяжеловес Алистар Оверим после победы на турнире UFC над Алексеем Олейником рассказал о поединке и о впечатлениях от Санкт-Петербурга.

Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса» Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.

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Малкин, Кучеров, Гусев - в одной пятерке! Уже 1 мая со Швецией! Обсуждаем состав звеньев сборной, которая 1-5 мая выступит на Чешских играх.

Валентина Шевченко: Будет здорово, если турнир UFC пройдет в Киргизии Чемпионка UFC в наилегчайшем весе прокомментировала поражение своей сестры Антонины от американки Роксанн Модаферри и отметила хорошую организацию турнира в Санкт-Петербурге.