Юрий Ковтун: Считаю, что Кононову еще надо поработать - Советский спорт
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30 апреля 2019 18:11Футбол

Юрий Ковтун: Считаю, что Кононову еще надо поработать

Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун поделился мнением об игре красно-белых в чемпионате России.

- В чем причина неудач «Спартака» в последних матчах? Думаю, что здесь комплекс причин. Команда никак не может приобрести внутренний характер и преодолеть какие-то проблемы. Плюс состав все время тасуется – убираются те, кто провалил предыдущий матч. Результат бывает, когда команда уверена в себе. Но в матче с «Рубином» не было завершения, хотя гости давали играть. Но «Спартак» сейчас очень уязвим в обороне.

Есть ли доверие к Кононову? Когда происходят такие периоды, всегда возникают вопросы к тренеру, но я считаю, что ему еще надо поработать. Только после сезона надо принимать решения. Понятно, что клуб и болельщики хотели получить результат быстро. Сейчас внутри клуба происходят какие-то вещи, и болельщики тоже недовольны. Если Кононов преодолеет эти вещи, то может закончить сезон на позитивной ноте, - приводит слова Ковтуна «Евро-футбол.ру».

Напомним, что «Спартак» после 26 туров чемпионата занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ.

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