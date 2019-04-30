Юрген Клопп: Я бы сказал, что Месси - лучший из футболистов, кого я видел - Советский спорт
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30 апреля 2019 22:48Футбол

Юрген Клопп: Я бы сказал, что Месси - лучший из футболистов, кого я видел

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии полуфинального матча Лиги чемпионов с «Барселоной» поделился мнением о форварде испанского клуба Лионеле Месси.

- Я бы сказал, что Месси - лучший из футболистов, кого я видел. Я тренировал многих сильных футболистов. Мой отец всегда говорил, что лучший - это Пеле, но я был слишком юн, чтобы видеть, как он играет, - приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.

Добавим, что встреча состоится в среду, 1 мая. Матч пройдет на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания) и начнется в 22:00 по московскому времени.

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