Юрген Клопп: Я бы сказал, что Месси - лучший из футболистов, кого я видел

- Я бы сказал, что Месси - лучший из футболистов, кого я видел. Я тренировал многих сильных футболистов. Мой отец всегда говорил, что лучший - это Пеле, но я был слишком юн, чтобы видеть, как он играет, - приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.
Добавим, что встреча состоится в среду, 1 мая. Матч пройдет на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания) и начнется в 22:00 по московскому времени.
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