Смолов может продолжить карьеру в немецкой «Фортуне» - Советский спорт
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01 мая 2019 00:11Футбол

Смолов может продолжить карьеру в немецкой «Фортуне»

«Фортуна» из Дюссельдорфа проявляет интерес к нападающему «Локомотива» Федору Смолову.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на express.de, немецкий клуб не планирует покупать 29-летнего форварда, считая сумму трансфера за Смолова слишком высокой. Руководство команды намерено взять нападающего железнодорожников в аренду.

Напомним, что Смолов перешел в «Локомотив» в августе 2018 года из «Краснодара» за 9 миллионов евро. С тех пор нападающий провел за команду 23 матча во всех турнирах, записав на свой счет пять забитых мячей и три голевые передачи.

Действующий контракт Смолова с московским клубом рассчитан до лета 2022 года. Портал transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 12,5 миллиона евро.

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