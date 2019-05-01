Донни ван де Бек: На следующей неделе «Аякс» должен завершить начатое Полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек прокомментировал победу в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» (1:0).

- Первые 30 минут мы провели очень хорошо. После этого «Тоттенхэм» что-то изменил в схеме игры, и у нас возникли проблемы. Думаю, что 1:0 - хороший результат, и на следующей неделе мы должны завершить начатое.

Начало получилось хорошим, но после этого мы сыграли не так как могли бы. Нам необходимо продумать план и лучше подготовиться к игре на следующей неделе. Мы должны сохранять спокойствие. Я не знаю, что они будут делать в следующей игре, но мы можем сыграть лучше, - цитирует ван де Бека BBC.

Добавим, что ответная встреча состоится 8 мая на «Йохан Круифф Арене» в Амстердаме (Голландия).