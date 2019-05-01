Эдвин ван дер Сар: Массовой распродажи в «Аяксе» не будет Генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар заявил, что по окончании сезона клуб не будет расставаться с большим количеством футболистов.

«История клуба такова, что из «Аякса» уходили игроки и в 70-х, и в 80-х, и в 90-х. Зато место в команде получала и получает молодежь, 19-20-летние парни, которые через пару лет будут играть на том же уровне.

Мы не собираемся продавать сразу семь игроков. Нам нужно убедиться, что сможем остаться конкурентоспособными. Так что массовой распродажи не будет», – сказал ван дер Сар.

30 апреля «Аякс» обыграл на выезде «Тоттенхэм» в полуфинальном матче Лиги чемпионов (1:0).