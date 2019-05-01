Вертонген избежал серьезной травмы Защитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген рассказал о состоянии своего здоровья после первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Аякса» (0:1).

Бельгиец прошел обследование на предмет сотрясения мозга. Завтра он также будет обследован.

Журналистам в микст-зоне 32-летний игрок сообщил, что у него нет сотрясения и переломов, и добавил, что с ним все в порядке.

Вертонген получил травму в первом тайме. В столкновении с Тоби Алдервейрелдом в борьбе за верховой мяч он ударился лицом о затылок товарища по команде.

Ему оказали помощь и убрали кровь, Вертонген вернулся в игру на несколько минут, но позже почувствовал себя плохо и был заменен на Муссу Сиссоко.