Окадзаки покинет «Лестер» - Советский спорт
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01 мая 2019 12:10ФутболСпирин Дмитрий

Окадзаки покинет «Лестер»

Нападающий «Лестера» Синдзи Окадзаки намерен сменить клубную прописку.

«Я решил покинуть «Лестер», потому что чувствовую, что хочу бросить вызов в следующем сезоне в месте, где смогу играть в качестве нападающего.

Моя роль в «Лестере» определенно не форварда. Такое ощущение, что меня рассматривают как второго полузащитника. Я чувствую, что я не полузащитник.

Таким образом, я буду принимать решение о своем следующем клубе на основе буду ли я там играть в качестве нападающего. Сейчас мне 33 года и пришло время начать с нуля. Я знаю, что нахожусь в возрасте, когда тебя считают ветераном, но я этого не чувствую», — приводит слова Окадзаки Nikkei.

Напомним японец становился в составе «лис» чемпионом Англии.

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