Окадзаки покинет «Лестер»

«Я решил покинуть «Лестер», потому что чувствовую, что хочу бросить вызов в следующем сезоне в месте, где смогу играть в качестве нападающего.
Моя роль в «Лестере» определенно не форварда. Такое ощущение, что меня рассматривают как второго полузащитника. Я чувствую, что я не полузащитник.
Таким образом, я буду принимать решение о своем следующем клубе на основе буду ли я там играть в качестве нападающего. Сейчас мне 33 года и пришло время начать с нуля. Я знаю, что нахожусь в возрасте, когда тебя считают ветераном, но я этого не чувствую», — приводит слова Окадзаки Nikkei.
Напомним японец становился в составе «лис» чемпионом Англии.
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