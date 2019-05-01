Окадзаки покинет «Лестер» Нападающий «Лестера» Синдзи Окадзаки намерен сменить клубную прописку.

«Я решил покинуть «Лестер», потому что чувствовую, что хочу бросить вызов в следующем сезоне в месте, где смогу играть в качестве нападающего.

Моя роль в «Лестере» определенно не форварда. Такое ощущение, что меня рассматривают как второго полузащитника. Я чувствую, что я не полузащитник.

Таким образом, я буду принимать решение о своем следующем клубе на основе буду ли я там играть в качестве нападающего. Сейчас мне 33 года и пришло время начать с нуля. Я знаю, что нахожусь в возрасте, когда тебя считают ветераном, но я этого не чувствую», — приводит слова Окадзаки Nikkei.

Напомним японец становился в составе «лис» чемпионом Англии.