«Валенсия» хочет выкупить права на Черышева Полузащитник сборной России принадлежит «Вильярреалу».

«Валенсия» рассчитывает выкупить права на выступающего в клубе на правах аренды полузащитника Дениса Черышева, сообщает «RT на русском» со ссылкой на Super Desporte.

Руководство «летучих мышей» уже провело переговоры с агентом 28-летнего игрока сборной России.

Напомним, права на Черышева принадлежат «Вильярреалу», который в августе прошлого года отдал его в аренду в «Валенсию» сроком на один год с правом выкупа.

В нынешнем сезоне Черышев провел 41 матч во всех турнирах за клуб, забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

21 апреля в матче с «Бетисом» (2:1) полузащитник получил растяжение связок колена, из-за чего выбыл до конца сезона.

Добавим, что контракт Черышева с «Вильярреалом» рассчитан до 2021 года.