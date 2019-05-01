«Валенсия» хочет выкупить права на Черышева

«Валенсия» рассчитывает выкупить права на выступающего в клубе на правах аренды полузащитника Дениса Черышева, сообщает «RT на русском» со ссылкой на Super Desporte.
Руководство «летучих мышей» уже провело переговоры с агентом 28-летнего игрока сборной России.
Напомним, права на Черышева принадлежат «Вильярреалу», который в августе прошлого года отдал его в аренду в «Валенсию» сроком на один год с правом выкупа.
В нынешнем сезоне Черышев провел 41 матч во всех турнирах за клуб, забил четыре гола и отдал пять результативных передач.
21 апреля в матче с «Бетисом» (2:1) полузащитник получил растяжение связок колена, из-за чего выбыл до конца сезона.
Добавим, что контракт Черышева с «Вильярреалом» рассчитан до 2021 года.
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