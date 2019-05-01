«РБ Зальцбург» обыграл «Рапид» и в шестой раз выиграл Кубок Австрии

В составе победителей голами отметились Патрик Фаркаш (37-я минута) и Мунас Даббур (39).
Таким образом, «Зальцбург» шестой раз в своей истории завоевал Кубок страны. Ранее команда выигрывала трофей в 2012, 2014, 2015, 2016 и 2017 годах.
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