«РБ Зальцбург» обыграл «Рапид» и в шестой раз выиграл Кубок Австрии - Советский спорт
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01 мая 2019 19:32Футбол

«РБ Зальцбург» обыграл «Рапид» и в шестой раз выиграл Кубок Австрии

Футболисты «РБ Зальцбурга» на своем поле обыграли «Рапид» в финале кубка Австрии со счетом 2:0.

В составе победителей голами отметились Патрик Фаркаш (37-я минута) и Мунас Даббур (39).

Таким образом, «Зальцбург» шестой раз в своей истории завоевал Кубок страны. Ранее команда выигрывала трофей в 2012, 2014, 2015, 2016 и 2017 годах.

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