Российский арбитр Пустовойтова назначена на финал женской Лиги чемпионов

Российский арбитр Анастасия Пустовойтова получила назначение на финальный матч женской Лиги чемпионов между «Лионом» и «Барселоной», сообщает официальный сайт УЕФА.
В нынешнем сезоне 38-летняя Пустовойтова работала на двух матчах Лиги чемпионов: 12 сентября «Ювентус» – «Брондбю» (2:2) и 31 октября «Атлетико» – «Вольфсбург» (0:6).
Отметим, что одним из ассистентом Пустовойтовой станет еще один судья из России – Екатерина Курочкина.
Матч «Лион» – «Барселона» пройдет 18 мая на «Групама Арене» в Будапеште.
«Лион» сыграет в четвертом финале подряд. Причем в трех предыдущих он неизменно побеждал: дважды в серии пенальти (2016, 2017), а в прошлом году в дополнительное время (2018).
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