Ассистент Конте: Антонио заинтригован проектом «Ромы»

Ассистент бывшего главного тренера «Ювентуса», сборной Италии и «Челси» Антонио Конте Анджело Алессио высказался об интересе к 49-летнему специалисту со стороны «Ромы».
«Он такой тренер, которого любой бы хотел видеть во главе своей команды, – приводит Football Italia слова Алессио. – Антонио всегда говорил, что пойдет куда угодно, где будет солидный долгосрочный проект с гарантиями.
Он хочет работать в команде, чтобы привести ее к победам, а не просто удерживать на плаву. У «Ромы» будет новый стадион, много проектов в планах и молодая команда. Так что почему бы и нет?
Конте может рассмотреть их проект. Антонио открыт к разным вариантам. Главное – это получить гарантии.
Проект «Ромы» заинтриговал Антонио, даже если они не выйдут в Лигу чемпионов».
Напомним, в марте «Рома» отправила в отставку Эусебио Ди Франческо, после чего назначила временным тренером до конца сезона Клаудио Раньери.
За четыре тура до окончания чемпионата «Рома» занимает пятое место, отставая на одно очко от зоны Лиги чемпионов.
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