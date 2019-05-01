«Брешиа» завоевала путевку в серию А

Единственный гол на 36-й минуте встречи забил Даниэле Дессена.

Таким образом, «Брешиа», лидирующая в турнирной таблице серии В, набрала 66 очков и за два тура до окончания чемпионата стала недосягаемой для идущего на третьей строчке «Палермо», в активе которого 59 очков.

Добавим, что в последний раз «Брешиа» выступала в серии А в сезоне-2010/11.