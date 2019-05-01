«Брешиа» завоевала путевку в серию А - Советский спорт
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01 мая 2019 21:26Футбол

«Брешиа» завоевала путевку в серию А

Футболисты «Брешии» обыграли дома «Асколи» в матче 36-го тура серии В со счетом 1:0.

Единственный гол на 36-й минуте встречи забил Даниэле Дессена.

Таким образом, «Брешиа», лидирующая в турнирной таблице серии В, набрала 66 очков и за два тура до окончания чемпионата стала недосягаемой для идущего на третьей строчке «Палермо», в активе которого 59 очков.

Добавим, что в последний раз «Брешиа» выступала в серии А в сезоне-2010/11.

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