«Брешиа» завоевала путевку в серию А

Единственный гол на 36-й минуте встречи забил Даниэле Дессена.
Таким образом, «Брешиа», лидирующая в турнирной таблице серии В, набрала 66 очков и за два тура до окончания чемпионата стала недосягаемой для идущего на третьей строчке «Палермо», в активе которого 59 очков.
Добавим, что в последний раз «Брешиа» выступала в серии А в сезоне-2010/11.
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