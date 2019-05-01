Майкл Оуэн – о составе «Ливерпуля»: Кажется, Клопп боится пропустить слишком много - Советский спорт
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01 мая 2019 21:32Футбол

Майкл Оуэн – о составе «Ливерпуля»: Кажется, Клопп боится пропустить слишком много

Бывший нападающий «Ливерпуля» Майкл Оуэн прокомментировал состав мерсисайдцев в предстоящем первом матче ½ финала Лиги чемпионов с «Барселоной».

- Прежде всего, нужно не дать развернуться Бускетсу. Ему ни в коем случае нельзя давать спокойно принимать мяч. «Ливерпуль» выбрал расстановку с чуть большим акцентом на оборону. Кажется, Клопп боится пропустить слишком много. Но, учитывая, атакующую мощь команды, надо в первую очередь думать о том, как забить, - приводит слова Оуэна официальный сайт УЕФА.

Добавим, что встреча пройдет на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания) и начнется в 22:00 по московскому времени.

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