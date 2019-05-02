Сесар Аспиликуэта: В Лиге Европы много сильных команд, и завоевание трофея - наш приоритет Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта – о предстоящем первом полуфинальном матче Лиги Европы против «Айнтрахта».

- В «Челси» мы начинаем каждый сезон с мыслями о победе во всех турнирах. В этом году из пары турниров мы выбыли. Путь до этой стадии долгий. В этом турнире много сильных команд, и завоевание трофея - наш приоритет. Нас ждут 180 минут плюс возможное добавленное время, так что надо быть готовыми к этому. Надеемся отправиться в Баку, - приводит слова Аспиликуэты официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч состоится в четверг, 2 мая, на «Коммерцбанк-Арене» во Франкфурте (Германия) и начнется в 22:00 по московскому времени.