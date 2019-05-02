Иван Ракитич: Великая победа, продолжим сражение на «Энфилде» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
02 мая 2019 01:07Футбол

Иван Ракитич: Великая победа, продолжим сражение на «Энфилде»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич прокомментировал победу над «Ливерпулем» (3:0) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

- Великая победа в Лиге чемпионов. Спасибо фанатам за поддержку! Мы будем сражаться, чтобы закончить начатое на «Энфилде», - написал Ракитич в своем аккаунте Twitter.

29/04 18:20Хоккей
Малкин, Кучеров, Гусев - в одной пятерке! Уже 1 мая со Швецией!Обсуждаем состав звеньев сборной, которая 1-5 мая выступит на Чешских играх.
19/04 12:24ММА
Премьера ММА-блокбастера от UFC в Петербурге: Разрушитель сразится с Удавом, Уральский Халк подерется с Бурым медведемВ эту субботу в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
01/05 19:40Хоккей
Малкин, соберись! Из-за его удалений сборная России получила четыре гола из шестиСборная России уступила «Тре Крунур» 4:6 в вынесенном матче Чешских хоккейных игр. Разочаровали те, на кого мы смотрели с надеждой.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
01/05 09:15Футбол
Хет- трик от Кутюр(а), привет от Бобровского и гол от «Аякса». Что случилось, пока вы спалиВ нашей традиционной рубрике мы собрали все самое интересное, что произошло поздно вечером, ночью и под утро. Вы могли это проспать, а мы не спали и следили, чтобы рассказать вам обо всем в одном материале.
01/05 13:03Футбол
Евгений Ловчев: Этот «Аякс» мне напомнил команду КройфаНаш обозреватель Евгений Ловчев – о полуфинале Лиги чемпионов «Тоттенхэм» - «Аякс».
29/04 08:15ММА
Эдуард Вартанян: Я навязал американцу свой план бояРоссийский легковес Эдуард  Вартанян рассказал о своей победе над Джошуа Авелесом на турнире АСА 95.
02/05 00:11Футбол
«Барса» разнесла «Ливерпуль»! Месси забил дважды, и как!Победа над «Ливерпулем» (3:0) почти гарантирует «Барселоне» выход в финал ЛЧ-2019, который состоится на мадридском стадионе «Вандо Метрополитано» 1 июня.
12/04 18:00Фигурное катание
Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
01/05 16:00Хоккей
«Каролина» потеряла пять важных игроков. Это не мешает ей уничтожать «Айлендерс»Лазарет «Каролины» заполнен под завязку.
01/05 00:00Футбол
Сказка продолжается. «Аякс» обыграл «Тоттенхэм» в ЛондонеГолландцы ни в чем не уступили «шпорам» и одержали победу в первом матче Лиги чемпионов. Для выхода в финал осталось только не проиграть в Амстердаме.
01/05 11:00Футбол
Александр Градский: Кононов делает те же самые ошибки, что и КаррераПреданный болельщик «Спартака» Александр Градский видит проблемы клуба не в тренерах и считает, что Олегу Кононову надо дать возможность построить новую команду.
28/04 20:11Теннис
Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
01/05 17:35Хоккей
Николай Прохоркин: Доказывать мне ничего не надо, просто хочу играть!Нападающий СКА Николай Прохоркин дал большое интервью «Советскому спорту».
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
01/05 12:36Футбол
Чтобы выйти в финал, «Тоттенхэму» надо стать «Аяксом»-1996!Исторические параллели по следам первого полуфинала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» - «Аякс».
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
08/04 20:15Теннис
Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентябряСветлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета.
27/04 08:30ММА
Вячеслав Василевский: Исмаилов будет похож на красочную новогоднюю елку после боя со мнойИзвестный российский боец накануне поединка в рамках ACA 95 против Магомеда Исмаилова поделился мнением о сопернике, поражении Альберту Дураеву и признался, что планирует попробовать свои силы в заокеанской лиге.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
13/04 14:15Фигурное катание
Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.
20/04 23:00ММА
За Шевченко переживали больше, чем за россиян. Как прошел турнир UFC в Санкт-Петербурге«Советский спорт» – о втором турнире UFC, прошедшем в России.
22/04 17:30ММА
Алистар Оверим: Если бы я дрался с Волковым, то победа тоже была бы за мнойГолландский тяжеловес Алистар Оверим после победы на турнире UFC над Алексеем Олейником рассказал о поединке и о впечатлениях от Санкт-Петербурга.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
Новости
01:57 Футбол Джеймс Милнер: Обидный результат, но посмотрим, что будет на «Энфилде»
01:56 Хоккей Андрей Свечников выйдет на лед впервые после нашумевшей драки с Александром Овечкиным
01:46 Футбол Лионель Месси: Мы справились со скоростной и атлетичной игрой «Ливерпуля»
01:42 Хоккей Дэн Мильштейн: Весь вопрос, сколько лет Дацюк еще хочет играть
01:36 Футбол Артуро Видаль: Я бы все отдал ради победы в Лиге чемпионов
01:29 Футбол Эрнесто Вальверде: У «Ливерпуля» прекрасная команда, и впереди еще 90 минут на «Энфилде»
01:18 Футбол Эрнесто Вальверде: Мы знаем, на что способен Месси, но он продолжает удивлять нас
01:16 Футбол Ади Хюттер: «Челси» - самый сильный соперник из тех, кто нам попадался в Лиге Европы
01:07 Футбол Иван Ракитич: Великая победа, продолжим сражение на «Энфилде»
00:56 Футбол Юрген Клопп: Даже не знаю, способен ли «Ливерпуль» играть еще лучше
00:51 Футбол «Ливерпуль» потерпел первое крупное поражение в Лиге чемпионов с 2014 года
00:40 Футбол Юрген Клопп: Я очень доволен нашей игрой, но результат...
00:29 Футбол Маурицио Сарри: У Кэйхилла проблемы с ахилловым сухожилием, с «Айнтрахтом» он не сыграет
00:25 Футбол Сесар Аспиликуэта: В Лиге Европы много сильных команд, и завоевание трофея - наш приоритет
00:00 Футбол Месси забил всем шести английским клубам, с которыми встречался в Лиге чемпионов
23:50 Футбол Месси забил «Ливерпулю» свой 600-й гол за «Барселону» (видео)
23:47 Футбол Маурицио Сарри: Выйти в финал Лиги Европы будет сложно
23:39 Футбол Лоран Косьельни: Мы хотим биться за победу в каждом матче
23:30 Футбол Дани Парехо: Надо помнить, что борьба с «Арсеналом» будет идти 180 минут
23:22 Футбол Марселино: В полуфинале Лиги Европы нам будет предельно тяжело, но надеюсь и «Арсеналу» тоже
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика