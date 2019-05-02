Иван Ракитич: Великая победа, продолжим сражение на «Энфилде»

Малкин, Кучеров, Гусев - в одной пятерке! Уже 1 мая со Швецией! Обсуждаем состав звеньев сборной, которая 1-5 мая выступит на Чешских играх.

Премьера ММА-блокбастера от UFC в Петербурге: Разрушитель сразится с Удавом, Уральский Халк подерется с Бурым медведем В эту субботу в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.

Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.

Малкин, соберись! Из-за его удалений сборная России получила четыре гола из шести Сборная России уступила «Тре Крунур» 4:6 в вынесенном матче Чешских хоккейных игр. Разочаровали те, на кого мы смотрели с надеждой.

«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной? Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.

Хет- трик от Кутюр(а), привет от Бобровского и гол от «Аякса». Что случилось, пока вы спали В нашей традиционной рубрике мы собрали все самое интересное, что произошло поздно вечером, ночью и под утро. Вы могли это проспать, а мы не спали и следили, чтобы рассказать вам обо всем в одном материале.

Евгений Ловчев: Этот «Аякс» мне напомнил команду Кройфа Наш обозреватель Евгений Ловчев – о полуфинале Лиги чемпионов «Тоттенхэм» - «Аякс».

Эдуард Вартанян: Я навязал американцу свой план боя Российский легковес Эдуард Вартанян рассказал о своей победе над Джошуа Авелесом на турнире АСА 95.

«Барса» разнесла «Ливерпуль»! Месси забил дважды, и как! Победа над «Ливерпулем» (3:0) почти гарантирует «Барселоне» выход в финал ЛЧ-2019, который состоится на мадридском стадионе «Вандо Метрополитано» 1 июня.

Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша Самарин В гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.

«Каролина» потеряла пять важных игроков. Это не мешает ей уничтожать «Айлендерс» Лазарет «Каролины» заполнен под завязку.

Сказка продолжается. «Аякс» обыграл «Тоттенхэм» в Лондоне Голландцы ни в чем не уступили «шпорам» и одержали победу в первом матче Лиги чемпионов. Для выхода в финал осталось только не проиграть в Амстердаме.

Александр Градский: Кононов делает те же самые ошибки, что и Каррера Преданный болельщик «Спартака» Александр Градский видит проблемы клуба не в тренерах и считает, что Олегу Кононову надо дать возможность построить новую команду.