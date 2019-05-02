Ади Хюттер: «Челси» - самый сильный соперник из тех, кто нам попадался в Лиге Европы

- Путь в полуфинал был для нас долгим и тяжелым. Болельщики обеспечивали нам невероятную поддержку. Понимаем значение этого матча для клуба и людей. Потому мы очень рады.
«Челси» - самый сильный соперник из тех, кто нам попадался в этом розыгрыше. Это невероятно мощная команда с огромным опытом. Надо будет сыграть очень и очень хорошо.
Важно, чтобы мы одновременно получили от этой игры удовольствие. Мы играем в полуфинале, играем с очень большим клубом. Это что-то особенное, - приводит слова Хюттера официальный сайт УЕФА.
Напомним, что матч состоится в четверг, 2 мая, на «Коммерцбанк-Арене» во Франкфурте и начнется в 22:00 по московскому времени.
Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте. Доигрались! Впервые за 21 год в топ-20 мирового рейтинга нет россиянок«Советский спорт» – о том, как это случилось. Месси 12 лет ждал мести. «Барселона» сегодня в полуфинале ЛЧ примет «Ливерпуль»Анонс предстоящей битвы при «Камп Ноу». «Проходил бы чемпионат не в Японии, Туктамышева могла бороться за первое место»Тренер Максим Завозин – о короткой программе у женщин на командном чемпионате мира по фигурному катанию. Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок? Петр Ян: Возможно, подерусь за титул в 2019 годуРоссийский боец UFC заявил, что его бой с Джимми Риверой может определить претендента на титул чемпиона в легчайшем весе (57 кг). Эдуард Вартанян: Я навязал американцу свой план бояРоссийский легковес Эдуард Вартанян рассказал о своей победе над Джошуа Авелесом на турнире АСА 95.
Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентябряСветлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета. Валентина Шевченко: Будет здорово, если турнир UFC пройдет в КиргизииЧемпионка UFC в наилегчайшем весе прокомментировала поражение своей сестры Антонины от американки Роксанн Модаферри и отметила хорошую организацию турнира в Санкт-Петербурге. Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию. «На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику. Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менееПеред последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть. За Шевченко переживали больше, чем за россиян. Как прошел турнир UFC в Санкт-Петербурге«Советский спорт» – о втором турнире UFC, прошедшем в России. «Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA. Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена. Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. Евгений Ловчев: Этот «Аякс» мне напомнил команду КройфаНаш обозреватель Евгений Ловчев – о полуфинале Лиги чемпионов «Тоттенхэм» - «Аякс». Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии? Олейник, что ты творишь? Россиянин полез в драку с Оверимом и был нокаутирован. Итоги турнира UFC в Санкт-ПетербургеБойоцовское шоу в Санкт-Петербурге удалось на славу. Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года? Малкин, Кучеров, Гусев - в одной пятерке! Уже 1 мая со Швецией!Обсуждаем состав звеньев сборной, которая 1-5 мая выступит на Чешских играх. Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2. Малкин, соберись! Из-за его удалений сборная России получила четыре гола из шестиСборная России уступила «Тре Крунур» 4:6 в вынесенном матче Чешских хоккейных игр. Разочаровали те, на кого мы смотрели с надеждой. Сказка продолжается. «Аякс» обыграл «Тоттенхэм» в ЛондонеГолландцы ни в чем не уступили «шпорам» и одержали победу в первом матче Лиги чемпионов. Для выхода в финал осталось только не проиграть в Амстердаме. Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло. Хет- трик от Кутюр(а), привет от Бобровского и гол от «Аякса». Что случилось, пока вы спалиВ нашей традиционной рубрике мы собрали все самое интересное, что произошло поздно вечером, ночью и под утро. Вы могли это проспать, а мы не спали и следили, чтобы рассказать вам обо всем в одном материале. «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. «Мечтаю поработать с Олегом Знарком»: молодые хоккеисты рвутся в бой!Закрытие юбилейного сезона МХЛ: яркие выпускники и новые таланты.