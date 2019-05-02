Ади Хюттер: «Челси» - самый сильный соперник из тех, кто нам попадался в Лиге Европы - Советский спорт
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02 мая 2019 01:16Футбол

Ади Хюттер: «Челси» - самый сильный соперник из тех, кто нам попадался в Лиге Европы

Главный тренер «Айнтрахта» Ади Хюттер – о предстоящем матче ½ финала Лиги чемпионов против «Челси».

- Путь в полуфинал был для нас долгим и тяжелым. Болельщики обеспечивали нам невероятную поддержку. Понимаем значение этого матча для клуба и людей. Потому мы очень рады.

«Челси» - самый сильный соперник из тех, кто нам попадался в этом розыгрыше. Это невероятно мощная команда с огромным опытом. Надо будет сыграть очень и очень хорошо.

Важно, чтобы мы одновременно получили от этой игры удовольствие. Мы играем в полуфинале, играем с очень большим клубом. Это что-то особенное, - приводит слова Хюттера официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч состоится в четверг, 2 мая, на «Коммерцбанк-Арене» во Франкфурте и начнется в 22:00 по московскому времени.

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