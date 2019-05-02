Эрнесто Вальверде: У «Ливерпуля» прекрасная команда, и впереди еще 90 минут на «Энфилде» Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал победу над «Ливерпулем» (3:0) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

- В зависимости от хода матча и 1:1 может быть хорошим результатом. Но сегодня вся команда должна была выложиться без остатка, биться с первой до последней секунды. И мы выиграли!

Нам пришлось очень постараться, чтобы сохранить свои ворота на замке. У «Ливерпуля» прекрасная команда, и впереди еще 90 минут на «Энфилде». В прошлой Лиге чемпионов мы вылетели в 1/4 финала, выиграв первый матч дома со счетом 3:0. Так что вся борьба впереди, - приводит слова Вальверде официальный сайт УЕФА.

Добавим, что ответная встреча состоится 7 мая в Ливерпуле.