Джеймс Милнер: Обидный результат, но посмотрим, что будет на «Энфилде» - Советский спорт
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02 мая 2019 01:57Футбол

Джеймс Милнер: Обидный результат, но посмотрим, что будет на «Энфилде»

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер прокомментировал результат первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:3).

- На этой стадии турнира важен только результат. Да, мы создавали моменты и должны были реализовывать хотя бы пару из них, но не вышло. Хотя мы можем гордиться тем, как сегодня сыграли.

От Месси всегда ждешь чего-то подобного. Обидный результат, но нужно сосредоточиться на положительных моментах. Посмотрим, что будет на «Энфилде». Выложимся без остатка, это я могу обещать. На нашем стадионе уже случались особенные матчи, - приводит слова Милнера официальный сайт УЕФА со ссылкой на BeIN SPORTS.

Добавим, что ответная встреча состоится 7 мая в Ливерпуле.

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