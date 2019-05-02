Гари Линекер о 600-м голе Месси: Маленький гений бросает вызов логике

Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер поделился впечатлениями от второго гола нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в первом матче ½ финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (3:0) на стадионе «Камп Ноу».
«Вау! Просто вау! Месси забил 600-й гол за «Барселону» таким классным ударом со штрафного, который вы только увидите. Маленький гений бросает вызов логике», – написал Линекер в твиттере.
Теперь у 31-летнего аргентинца 600 голов в 683 матчах в карьере за «Барселону».
Напомним, на 26-й минуте счет в матче открыл уругваец Луис Суарес, а во втором тайме Месси оформил дубль.
Ответная игра с «Ливерпулем» пройдет 7 мая на стадионе «Энфилд».
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