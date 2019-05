Гари Линекер о 600-м голе Месси: Маленький гений бросает вызов логике

Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер поделился впечатлениями от второго гола нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в первом матче ½ финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (3:0) на стадионе «Камп Ноу».

«Вау! Просто вау! Месси забил 600-й гол за «Барселону» таким классным ударом со штрафного, который вы только увидите. Маленький гений бросает вызов логике», – написал Линекер в твиттере.

WOW! Just Wow. Messi scores his 600th goal for @FCBarcelona with as good a freekick as you’ll ever see. The little genius defies logic.🐐🐐