Гари Линекер о 600-м голе Месси: Маленький гений бросает вызов логике - Советский спорт
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02 мая 2019 07:01ФутболЛипкин Антон

Гари Линекер о 600-м голе Месси: Маленький гений бросает вызов логике

Аргентинец оформил дубль в ворота «Ливерпуля».

Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер поделился впечатлениями от второго гола нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в первом матче ½ финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (3:0) на стадионе «Камп Ноу».

«Вау! Просто вау! Месси забил 600-й гол за «Барселону» таким классным ударом со штрафного, который вы только увидите. Маленький гений бросает вызов логике», – написал Линекер в твиттере.

Теперь у 31-летнего аргентинца 600 голов в 683 матчах в карьере за «Барселону».

Напомним, на 26-й минуте счет в матче открыл уругваец Луис Суарес, а во втором тайме Месси оформил дубль.

Ответная игра с «Ливерпулем» пройдет 7 мая на стадионе «Энфилд».

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