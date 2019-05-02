Лионель Месси: «Ливерпуль» не забил, и это самое важное - Советский спорт
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02 мая 2019 07:13ФутболЛипкин Антон

Лионель Месси: «Ливерпуль» не забил, и это самое важное

«Барселона» одержала крупную сухую победу в первом матче ½ финала Лиги чемпионов.

Форвард «Барселоны» Лионель Месси подвел итоги первого матча ½ финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (3:0) на стадионе «Камп Ноу».

«Четыре гола было бы лучше, чем три, но и это хороший результат, – приводит Marca слова 31-летнего аргентинца. – Мы понимаем, что еще не все решено. На «Энфилде» играть очень сложно, там придется столкнуться с серьезным давлением. Но мы довольны отлично проведенным матчем.

«Ливерпуль» не забил, и это самое важное. В первом тайме мы были лучше, после перерыва давление оказывали уже они, но у них не было много моментов. Очевидно, что они хотели забить – гол в гостях имеет большое значение. Теперь у нас хорошее преимущество».

Напомним, Месси оформил дубль во втором тайме, забив свой 600-й гол за «Барселону».

Ответный матч пройдет 7 мая на стадионе «Энфилд».

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