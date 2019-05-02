Рио Фердинанд: Месси сам выбирает момент, когда решать судьбу матчей - Советский спорт
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02 мая 2019 09:13ФутболЛипкин Антон

Рио Фердинанд: Месси сам выбирает момент, когда решать судьбу матчей

«Барселона» обыграла «Ливерпуль» в первом матче ½ финала Лиги чемпионов.

Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд после первого матча ½ финала Лиги чемпионов «Барселона» – «Ливерпуль» (3:0) на стадионе «Камп Ноу» высказался об игре форварда каталонцев Лионеля Месси.

«Лионель Месси – феноменальный игрок, – приводит BBC слова Фердинанда. – У него есть все. Он один из лучших, если не лучший.

Я в восторге от того, что нахожусь здесь. Чувствую, что мне повезло. Об этом я буду рассказывать своим детям. Он сам выбирает момент, когда решать судьбу матчей».

Напомним, 31-летний Месси сделал дубль во втором тайме, забив свой 600-й гол за «Барселону».

Ответный матч пройдет 7 мая на стадионе «Энфилд».

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