Рио Фердинанд: Месси сам выбирает момент, когда решать судьбу матчей

Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд после первого матча ½ финала Лиги чемпионов «Барселона» – «Ливерпуль» (3:0) на стадионе «Камп Ноу» высказался об игре форварда каталонцев Лионеля Месси.
«Лионель Месси – феноменальный игрок, – приводит BBC слова Фердинанда. – У него есть все. Он один из лучших, если не лучший.
Я в восторге от того, что нахожусь здесь. Чувствую, что мне повезло. Об этом я буду рассказывать своим детям. Он сам выбирает момент, когда решать судьбу матчей».
Напомним, 31-летний Месси сделал дубль во втором тайме, забив свой 600-й гол за «Барселону».
Ответный матч пройдет 7 мая на стадионе «Энфилд».
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