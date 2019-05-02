Бывший форвард «Ливерпуля»: Был бы счет 3:1, а 2:0 на «Энфилде» мы можем обыграть любого - Советский спорт
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02 мая 2019 09:32ФутболЛипкин Антон

Бывший форвард «Ливерпуля»: Был бы счет 3:1, а 2:0 на «Энфилде» мы можем обыграть любого

«Барселона» крупно победила «Ливерпуль» в первом матче ½ финала Лиги чемпионов.

Бывший форвард «Ливерпуля» Джон Олдридж подвел итоги первого матча ½ финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:3) на стадионе «Камп Ноу».

«Трудно принять счет 3:0, – приводит слова Олдриджа официальный сайт УЕФА. – Мы не заслуживали пропустить первыми.

Тяжело оказаться выбитыми, как мы, после таких моментов, которые были у команды. Был бы счет 3:1, а дома мы можем обыграть 2:0 любого соперника».

Напомним, в первом тайме счет в матче открыл бывший форвард «Ливерпуля» Луис Суарес, а после перерыва дубль оформил аргентинец Лионель Месси, забивший 600-й гол за «Барселону».

Ответный матч пройдет 7 мая на стадионе «Энфилд».

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