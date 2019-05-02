Лионель Месси: Свист в адрес Коутиньо – это некрасиво, мы должны быть едины как никогда - Советский спорт
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02 мая 2019 09:40ФутболЛипкин Антон

Лионель Месси: Свист в адрес Коутиньо – это некрасиво, мы должны быть едины как никогда

Болельщики «Барселоны» освистали Коутиньо в матче с «Ливерпулем».

Форвард «Барселоны» Лионель Месси после первого матча ½ финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (3:0) на стадионе «Камп Ноу» высказался о свисте со стороны болельщиков в адрес полузащитника команды Филиппе Коутиньо.

«Сейчас такой момент, когда мы должны быть едины как никогда, – приводит Marca слова 31-летнего аргентинца. – Это относится как к команде, так и к болельщикам.

Сейчас не время кого-либо критиковать. Свист в адрес Коутиньо – это некрасиво. Нам нужно быть вместе».

Напомним, бывший полузащитник «Ливерпуля» вышел в стартовом составе «Барселоны» и был заменен на 60-й минуте на Нелсона Семеду. 26-летний Коутиньо покидал поле под свист «Камп Ноу».

Ответный матч пройдет 7 мая на стадионе «Энфилд».

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