Лионель Месси: Свист в адрес Коутиньо – это некрасиво, мы должны быть едины как никогда

Форвард «Барселоны» Лионель Месси после первого матча ½ финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (3:0) на стадионе «Камп Ноу» высказался о свисте со стороны болельщиков в адрес полузащитника команды Филиппе Коутиньо.
«Сейчас такой момент, когда мы должны быть едины как никогда, – приводит Marca слова 31-летнего аргентинца. – Это относится как к команде, так и к болельщикам.
Сейчас не время кого-либо критиковать. Свист в адрес Коутиньо – это некрасиво. Нам нужно быть вместе».
Напомним, бывший полузащитник «Ливерпуля» вышел в стартовом составе «Барселоны» и был заменен на 60-й минуте на Нелсона Семеду. 26-летний Коутиньо покидал поле под свист «Камп Ноу».
Ответный матч пройдет 7 мая на стадионе «Энфилд».
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