Евгений Ловчев: Мы в свое время шутили, что Пеле приписывают даже голы, забитые на тренировках

- 600 голов Месси, это выдающийся результат! В наше время, при такой плотной опеке, при таких скоростях, забить шесть сотен – это что-то фантастическое.
Все знают, что Пеле забил больше тысячи. Но ему считали все голы, а его «Сантос» часто встречался с командами, которые явно уступали в классе. Мы в свое время шутили, что Пеле приписывают даже голы, забитые на тренировках.
Так вот, Месси забивал все свои мячи только сильным соперникам, в сильных турнирах.
Кто-то говорит, что он стал не таким быстрым. Ерунда! Вчера все видели, как Месси умеет бежать с мячом, игроки «Ливерпуля» втроем или даже вчетвером с трудом его сдерживали. Но дело не только в скорости, Месси обладает удивительной головой – все видит и мгновенно принимает лучшие решения. Он еще и 700 забьет, какие его годы!
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