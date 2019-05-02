Евгений Ловчев: Мы в свое время шутили, что Пеле приписывают даже голы, забитые на тренировках Наш обозреватель Евгений Ловчев поделился впечатлениями о 600 голах Лионеля Месси и сравнил его достижение с достижением Пеле.

- 600 голов Месси, это выдающийся результат! В наше время, при такой плотной опеке, при таких скоростях, забить шесть сотен – это что-то фантастическое.

Все знают, что Пеле забил больше тысячи. Но ему считали все голы, а его «Сантос» часто встречался с командами, которые явно уступали в классе. Мы в свое время шутили, что Пеле приписывают даже голы, забитые на тренировках.

Так вот, Месси забивал все свои мячи только сильным соперникам, в сильных турнирах.

Кто-то говорит, что он стал не таким быстрым. Ерунда! Вчера все видели, как Месси умеет бежать с мячом, игроки «Ливерпуля» втроем или даже вчетвером с трудом его сдерживали. Но дело не только в скорости, Месси обладает удивительной головой – все видит и мгновенно принимает лучшие решения. Он еще и 700 забьет, какие его годы!