Бывший арбитр Андухар Оливер: Рука Матипа – это похоже на пенальти

Бывший испанский арбитр Хуан Андухар Оливер считает, что арбитр первого матча ½ финала Лиги чемпионов «Барселона» – «Ливерпуль» Бьорн Куйперс должен был назначить пенальти в ворота англичан за игру рукой защитника Жоэля Матипа.
«Это похоже на пенальти, – приводит Marca слова Андухара Оливера. – Рука Матипа находилась не в естественном положении».
Отметим, что этот эпизод произошел на 15-й минуте при счете 0:0. Мяч попал в руку Матипа после того, как его пытался обойти форвард Лионель Месси.
Через 11 минут «Барселона» открыла счет благодаря голу уругвайца Луиса Суареса, а во втором тайме Месси оформил дубль.
Ответный матч пройдет 7 мая на стадионе «Энфилд».
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