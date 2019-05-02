Бывший арбитр Андухар Оливер: Рука Матипа – это похоже на пенальти В Испании считают, что Куйперс мог назначить пенальти в ворота «Ливерпуля».

Бывший испанский арбитр Хуан Андухар Оливер считает, что арбитр первого матча ½ финала Лиги чемпионов «Барселона» – «Ливерпуль» Бьорн Куйперс должен был назначить пенальти в ворота англичан за игру рукой защитника Жоэля Матипа.

«Это похоже на пенальти, – приводит Marca слова Андухара Оливера. – Рука Матипа находилась не в естественном положении».

Отметим, что этот эпизод произошел на 15-й минуте при счете 0:0. Мяч попал в руку Матипа после того, как его пытался обойти форвард Лионель Месси.

Через 11 минут «Барселона» открыла счет благодаря голу уругвайца Луиса Суареса, а во втором тайме Месси оформил дубль.

Ответный матч пройдет 7 мая на стадионе «Энфилд».