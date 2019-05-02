Дом полузащитника «Барселоны» Артура ограбили во время матча с «Ливерпулем» Преступники забрали дорогостоящие часы и другие ценные вещи.

Преступники проникли в дом полузащитника «Барселоны» Артура минувшей ночью во время первого матча ½ финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (3:0) на стадионе «Камп Ноу», сообщает El Taquigrafo.

Два грабители, вооруженные ножом и отверткой, проникли в дом через окно. Брат 22-летнего бразильца не смог оказать сопротивление преступникам, и из дома были вынесены дорогостоящие часы и другие ценные вещи. Полиция ведет расследование происшествия и ищет воров.

Отметим, что Артур, выступающий за «Барселону» с лета прошлого года после перехода из «Гремио», остался в матче с «Ливерпулем» в запасе.