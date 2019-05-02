Фернандо Торрес может продолжить карьеру в Мексике - Советский спорт
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02 мая 2019 17:01ФутболСпирин Дмитрий

Фернандо Торрес может продолжить карьеру в Мексике

Бывший форвард «Атлетико» Фернандо Торрес может продолжить карьеру в мексиканском клубе «Атлетико Сан-Луис», сообщает AS.

Сейчас 34-летний нападающий играет за японский клуб, но летом может сменить команду. «Атлетико Сан-Луис» — клуб, родственный мадридскому «Атлетико», поскольку владельцам испанской команды принадлежит 50% акций клуба из Мексики.

Торрес за свою карьеру провел 347 матчей за «Атлетико» и забил 120 голов. Также он играл за «Челси» и «Ливерпуль». В составе сборной Испании Торрес выиграл чемпионаты Европы 2008 и 2012 годов, а также чемпионат мира-2010.

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