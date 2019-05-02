Гари Линекер: Кажется, прошлой ночью я расстроил нескольких поклонников «Ливерпуля»

- Кажется, я расстроил нескольких поклонников «Ливерпуля» тем, что отпраздновал акт величия прошлой ночью. По общему признанию это было отвратительно, но как бывший игрок, который любит «Барселону», я не собираюсь извиняться, что станцевал под впечатлениями от действий маленького бога, - написал Линекер в своем Twitter.
Ранее болельщики «Ливерпуля» раскритиковали поведение Линекера и бывшего защитника сборной Англии Рио Фердинанда, отпраздновавших гол нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.
Напомним, что «Ливерпуль» на выезде крупно уступил «Барселоне» (0:3) в первом матче ½ финала Лиги чемпионов, а Месси в этой встрече записал на свой счет два забитых мяча.
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