Полузащитник «Витесса» Эдегор признан лучшим игроком чемпионата Голландии в апреле

Во втором месяце весны 20-летний норвежец, права на которого принадлежат «Реалу», забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Мартин также был лучшим в Голландии в апреле по числу попыток дриблинга (58) и созданных голевых шансов (18).
Напомним, Эдегор играет в «Витессе» под руководством российского тренера Леонида Слуцкого. Команда в апреле набрала 6 очков (1 победа, 3 ничьих) в 5 матчах.
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