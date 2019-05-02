Полузащитник «Витесса» Эдегор признан лучшим игроком чемпионата Голландии в апреле - Советский спорт
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02 мая 2019 20:25ФутболСпирин Дмитрий

Полузащитник «Витесса» Эдегор признан лучшим игроком чемпионата Голландии в апреле

Выступающий за «Витесс» на правах аренды полузащитник Мартин Эдегор признан лучшим игроком чемпионата Голландии в апреле.

Во втором месяце весны 20-летний норвежец, права на которого принадлежат «Реалу», забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Мартин также был лучшим в Голландии в апреле по числу попыток дриблинга (58) и созданных голевых шансов (18).

Напомним, Эдегор играет в «Витессе» под руководством российского тренера Леонида Слуцкого. Команда в апреле набрала 6 очков (1 победа, 3 ничьих) в 5 матчах.

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