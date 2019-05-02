Сесар Аспиликуэта: Лига Европы была моим первым титулом, и было бы здорово выиграть ее снова Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта – о предстоящем первом полуфинальном матче Лиги Европы против «Айнтрахта».

- Все в наших руках. Мы начали сезон в июле, и после всей этой тяжелой работы пришло время достойно его завершить. Надеюсь, мы сможем порадовать болельщиков. Я знаю, что им было непросто, и хочу как-то отблагодарить их.

Лига Европы была моим первым титулом, и было бы здорово выиграть ее снова. С самого первого матча этого турнира в сентябре я нацеливался на финал и на этот трофей, - приводит слова Аспиликуэты официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч состоится в четверг, 2 мая, на «Коммерцбанк-Арене» во Франкфурте и начнется в 22:00 по московскому времени.