Стал известен состав юношеской сборной России на Евро-2019 в Ирландии - Советский спорт
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03 мая 2019 00:07Футбол

Стал известен состав юношеской сборной России на Евро-2019 в Ирландии

Тренерский штаб юношеской сборной России (игроки 2002 г.р.) во главе с Дмитрием Хомухой определился с заявкой на финальный турнир Чемпионата Европы-2019 среди футболистов до 17 лет.

В итоговую заявку юношеской сборной России на ЕВРО-2019 U-17 вошли 20 футболистов.

Вратари: Александр Алексеев («Спартак» Москва), Илья Купцов («Динамо «Москва).

Защитники: Даниил Денисов (СШОР «Зенит» Санкт-Петербург), Вадим Конюхов (ЦСКА Москва), Никита Котин («Крылья Советов» Самара), Богдан Логачев («Краснодар»), Александр Мухин, Лев Ушахин (оба - «Локомотив» Москва).

Полузащитники: Тигран Аванесян, Андрей Савинов (оба - ЦСКА Москва), Игорь Воробьев, Даниил Шамкин («Зенит» Санкт-Петербург), Степан Мельников, Аслан Муталиев (оба - «Спартак» Москва), Ислам-Бек Губжоков, Дмитрий Кратков (оба - «Краснодар»), Иван Шмаков, Кирилл Щетинин (оба - «Локомотив» Москва).

Нападающие: Илья Голятов («Спартак» Москва), Егор Шаповалов (ЦСКА Москва).

Напомним, что континентальное первенство пройдет с 3 по 19 мая в Ирландии. По итогам жеребьевки наша команда попала в группу С вместе с командами Исландии, Португалии и Венгрии.

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Состав юношеской сборной России (игроки 2002 г.р.) на Чемпионат Европы-2019 U-17 🇷🇺 ⠀ ⠀ Расписание игр на групповом этапе: ⠀ ▪︎ 4 мая, 16:00 мск | 🇮🇸🇷🇺 Исландия — РОССИЯ | Стадион ФК «Хоум Фарм», Дублин ▪︎ 7 мая, 17:00 мск | 🇵🇹🇷🇺 Португалия — РОССИЯ. Стадион «UCD Боул», Дублин | LIVE: Матч ТВ ▪︎ 10 мая, 19:00 мск | 🇷🇺🇭🇺 РОССИЯ – Венгрия | «Региональный спортцентр», Уотерфорд ⠀ ⠀ #СборнаяРоссии #ВместеМыКоманда #U17 #U17EURO

Публикация от Сборная России по футболу (@teamrussia)

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