Сесар Аспиликуэта: Не слишком удачно начали матч с Айнтрахтом», но через 15 минут стали доминировать - Советский спорт
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03 мая 2019 00:33Футбол

Сесар Аспиликуэта: Не слишком удачно начали матч с Айнтрахтом», но через 15 минут стали доминировать

Капитан «Челси» Сесар Аспиликуэта прокомментировал результат первого полуфинального матча Лиги Европы против «Айнтрахта» (1:1).

- Мы не слишком удачно начали матч, но после первых 15 минут стали доминировать. В перерыве поговорили и согласились с тренером, что нам не удалось справиться с давлением «Айнтрахта» на первых минутах, но перед самым перерывом нам удалось забить и во втором тайме все наши мысли были сосредоточены только на победе, - приводит слова Аспиликуэты официальный сайт УЕФА.

Добавим, что ответная встреча состоится 9 мая на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

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