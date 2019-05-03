Штефан Эффенберг: Самый правильный путь для Хамеса - уйти из «Баварии» Бывший игрок «Баварии» Штефан Эффенберг считает, что полузащитнику мюнхенской команды Хамесу Родригесу стоит покинуть клуб.

- Хамес должен признать, что самый правильный путь для него - уйти из «Баварии».

Он должен играть и получать удовольствие от своего футбола, но у он не сможет этого делать, если будет получать по 7, 10, 12 или 15 минут за матч.

Возвращение в «Реал»? Возможно, Хамесу стоит задуматься о чем-то совсем новом, потому что в Мадриде ему также будет сложно регулярно появляться на поле, - приводит слова Эффенберга испанская Marca.

Родригес на правах аренды перешел в мюнхенский клуб из «Реала» летом 2017 года. В текущем сезоне сезоне Хамес забил 7 мячей и сделал 3 результативные передачи в 20 матчах.