Штефан Эффенберг: Самый правильный путь для Хамеса - уйти из «Баварии»

- Хамес должен признать, что самый правильный путь для него - уйти из «Баварии».
Он должен играть и получать удовольствие от своего футбола, но у он не сможет этого делать, если будет получать по 7, 10, 12 или 15 минут за матч.
Возвращение в «Реал»? Возможно, Хамесу стоит задуматься о чем-то совсем новом, потому что в Мадриде ему также будет сложно регулярно появляться на поле, - приводит слова Эффенберга испанская Marca.
Родригес на правах аренды перешел в мюнхенский клуб из «Реала» летом 2017 года. В текущем сезоне сезоне Хамес забил 7 мячей и сделал 3 результативные передачи в 20 матчах.
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