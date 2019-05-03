Рубен Лофтус-Чик: Жоржиньо был очень хорош во втором тайме - Советский спорт
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03 мая 2019 00:42Футбол

Рубен Лофтус-Чик: Жоржиньо был очень хорош во втором тайме

Полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик прокомментировал результат первого полуфинального матча Лиги Европы против «Айнтрахта» (1:1).

- Жоржиньо был очень хорош во втором тайме, он диктовал игру. Когда он собирает на себе игроков, у меня и у Н'Голо (Канте) появляются пространство, чтобы поднять голову и атаковать защитников или получить пас. Во втором тайме это дало нам преимущество.

Бесспорно, во втором тайме мы больше владели мячом и контролировали игру. «Айнтрахт» провел несколько контратак, но в целом мы владели инициативой и превосходили соперника по моментам, - приводит слова полузащитника официальный сайт УЕФА со ссылкой на BT Sport.

Добавим, что ответная встреча состоится 9 мая на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

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