Маурицио Сарри: «Челси» заслужил второй гол

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри подвел итоги первого матча ½ финала Лиги Европы с «Айнтрахтом» (1:1) на «Коммерцбанк-Арене» во Франкфурте-на-Майне.
«Во второй половине первого тайма мы стали играть с другим настроем, а тактика осталась прежней, – приводит BBC слова итальянца. – Первые 20-25 минут мы играли так, чтобы счет оставался 0:0, но это нам не свойственно. Нам нужно самим играть против таких команд, которые любят действовать на контратаках.
Думаю, мы заслужили второй гол. У нас было три-четыре момента. Мы могли бы забить больше».
Напомним, на 23-й минуте счет в матче открыл форвард «Айнтрахта» Лука Йович, а перед перерывом полузащитник Педро забил ответный гол.
Второй матч пройдет 9 мая на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.
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