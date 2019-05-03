Жоаозиньо ведет переговоры с «Фенербахче»

Полузащитник «Динамо» Жоаозиньо может продолжить карьеру в «Фенербахче», сообщает Takvim.
Представители 30-летнего бразильца, получившего российское гражданство, уже посетили Стамбул для переговоров с «желтыми канарейками».
Напомним, прошлым летом после семи с половиной лет в «Краснодаре» Жоаозиньо перешел в московское «Динамо», подписав с бело-голубыми контракт на один сезон.
Таким образом, ближайшим летом полузащитник станет свободным агентом и может перейти в «Фенербахче» бесплатно.
В нынешнем сезоне на счету Жоаозиньо 27 матчей в чемпионате и Кубке России, три гола и семь результативных передач.
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