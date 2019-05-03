Жоаозиньо ведет переговоры с «Фенербахче» Полузащитник «Динамо» летом станет свободным агентом.

Полузащитник «Динамо» Жоаозиньо может продолжить карьеру в «Фенербахче», сообщает Takvim.

Представители 30-летнего бразильца, получившего российское гражданство, уже посетили Стамбул для переговоров с «желтыми канарейками».

Напомним, прошлым летом после семи с половиной лет в «Краснодаре» Жоаозиньо перешел в московское «Динамо», подписав с бело-голубыми контракт на один сезон.

Таким образом, ближайшим летом полузащитник станет свободным агентом и может перейти в «Фенербахче» бесплатно.

В нынешнем сезоне на счету Жоаозиньо 27 матчей в чемпионате и Кубке России, три гола и семь результативных передач.