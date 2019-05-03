«Енисей» – «Анжи». Стартовые составы

Главные тренеры «Енисея» и «Анжи» Дмитрий Аленичев и Магомед Адиев назвали составы на матч команд в 27-м туре премьер-лиги.
«Енисей»: Нестеренко, Комков, Сарр, Грицаенко, Гаджибеков, Данченко, Торбинский, Зотов, Огуде, Костюков, Кутьин.
Запасные: Юрченко, Едапин, Рожков, Семакин, Комолов, Кичин, Ятченко, Савичев, Соболев.
Наш состав на матч #ЕнисейАнжи pic.twitter.com/YTOtN4tTFB— ФК «Енисей» (@FCEnisey) May 3, 2019
«Анжи»: Дюпин, Гиголаев, Гапон, Калошин, Удалый, Ахъядов, Ондуа, Кулик, Закиров, Понсе, Долгов.
Запасные: Будаков, Белов, Эльмурзаев, Гайдаров, Лескано, Иванченко, Агаларов.
В Красноярске сыграем с двумя форвардами в стартовом составе 🦅🦅— ФК «Анжи» (@fc_anji) May 3, 2019
До начала #ЕнисейАнжи остался час. pic.twitter.com/w2zJfaLL37
Напомним, матч «Енисей» – «Анжи» пройдет 3 мая на стадионе «Центральный» в Красноярске. Начало – 14:00 (мск).
После 26 туров команды занимают два последних места в турнирной таблице. При этом «Анжи» опережает «Енисей» на четыре очка.