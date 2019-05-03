«Енисей» – «Анжи». Стартовые составы - Советский спорт
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03 мая 2019 12:52ФутболЛипкин Антон

«Енисей» – «Анжи». Стартовые составы

Матч «Енисей» – «Анжи» начнется в 14:00 (мск) в Красноярске.

Главные тренеры «Енисея» и «Анжи» Дмитрий Аленичев и Магомед Адиев назвали составы на матч команд в 27-м туре премьер-лиги.

«Енисей»: Нестеренко, Комков, Сарр, Грицаенко, Гаджибеков, Данченко, Торбинский, Зотов, Огуде, Костюков, Кутьин.
Запасные: Юрченко, Едапин, Рожков, Семакин, Комолов, Кичин, Ятченко, Савичев, Соболев.

«Анжи»: Дюпин, Гиголаев, Гапон, Калошин, Удалый, Ахъядов, Ондуа, Кулик, Закиров, Понсе, Долгов.
Запасные: Будаков, Белов, Эльмурзаев, Гайдаров, Лескано, Иванченко, Агаларов.

Напомним, матч «Енисей» – «Анжи» пройдет 3 мая на стадионе «Центральный» в Красноярске. Начало – 14:00 (мск).

После 26 туров команды занимают два последних места в турнирной таблице. При этом «Анжи» опережает «Енисей» на четыре очка.

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