«Реал» выделит почти 490 миллионов евро на летние трансферы - Советский спорт
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03 мая 2019 14:07ФутболКоноплев Александр

«Реал» выделит почти 490 миллионов евро на летние трансферы

Мадридский «Реал» планирует серию топ-трансферов летом 2019 года.

Как утверждает AS, клуб намерен приобрести Поля Погба («Манчестер Юнайтед»), Эдена Азара («Челси»), Кристиана Эриксена («Тоттенхэм»), Танги Ндомбеле («Лион») и Луку Йовича (выступает за «Айнтрахт» на правах аренды у «Бенфики»). Общая стоимость покупок — 487 миллионов евро. К этой сумме можно прибавить 50 миллионов, уплаченных «Порту» за 21-летнего защитника Эдера Милитао. Таким образом, общая стоимость трансферов к сезону-2019/20 может превысить полмиллиарда евро.

Покрыть расходы «Реал» намерен за счет продажи Гарета Бэйла, Хамеса Родригеса и Матео Ковачича, а также при помощи нового спонсорского контракта с фирмой «Adidas», о котором будет объявлено в ближайшее время.

Напомним, что недавно «Реал» взял в кредит 575 миллионов евро для реконструкции домашнего стадиона «Сантьяго Бернабеу».

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