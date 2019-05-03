«Реал» выделит почти 490 миллионов евро на летние трансферы Мадридский «Реал» планирует серию топ-трансферов летом 2019 года.

Как утверждает AS, клуб намерен приобрести Поля Погба («Манчестер Юнайтед»), Эдена Азара («Челси»), Кристиана Эриксена («Тоттенхэм»), Танги Ндомбеле («Лион») и Луку Йовича (выступает за «Айнтрахт» на правах аренды у «Бенфики»). Общая стоимость покупок — 487 миллионов евро. К этой сумме можно прибавить 50 миллионов, уплаченных «Порту» за 21-летнего защитника Эдера Милитао. Таким образом, общая стоимость трансферов к сезону-2019/20 может превысить полмиллиарда евро.

Покрыть расходы «Реал» намерен за счет продажи Гарета Бэйла, Хамеса Родригеса и Матео Ковачича, а также при помощи нового спонсорского контракта с фирмой «Adidas», о котором будет объявлено в ближайшее время.

Напомним, что недавно «Реал» взял в кредит 575 миллионов евро для реконструкции домашнего стадиона «Сантьяго Бернабеу».