Оле-Гуннар Сульшер: Будем ли мы в Лиге чемпионов или нет, игроки хотят в «Манчестер Юнайтед» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
03 мая 2019 14:34ФутболЛипкин Антон

Оле-Гуннар Сульшер: Будем ли мы в Лиге чемпионов или нет, игроки хотят в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» занимает шестое место за два тура до окончания премьер-лиги.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер заявил, что возможное непопадание команды в Лигу чемпионов не скажется на трансферной кампании клуба.

«Мы можем попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон – у нас по-прежнему есть шансы, – а можем не попасть, – приводит Sky Sports слова норвежца. – Но вы будете удивлены, сколько агентов говорит, что их клиенты с радостью стали бы в будущем частью «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» манит игроков, потому что они понимают потенциал и величие клуба, а также то, что к нам вернутся хорошие времена. Да, у нас сейчас непростой момент. В последние несколько сезонов мы не соответствовали ожидаемым стандартам, но все в моих руках и руках клуба, чтобы изменить эту ситуацию как можно скорее.

Будем ли мы играть в Лиге чемпионов, сейчас никто не знает. Но игроки по-прежнему хотят переходить в «Манчестер Юнайтед». Вас удивят именах, о которых нас спрашивают».

Напомним, за два тура до окончания премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место и отстает от зоны Лиги чемпионов на три очка.

В воскресенье в 37-м туре «Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях с «Хаддерсфилдом». Начало матча на стадионе «Джон Смитс» – в 16:00 (мск).

30/04 13:48Хоккей
Дождались Знарка, но не дождались БыковаОдна живая легенда в КХЛ вернулась, вторая остановилась на полпути.
12/04 18:00Фигурное катание
Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
02/05 08:00Футбол
8 гениальных касаний! Все голы Месси со штрафных в сезоне-2018/19 (видео)В полуфинале Лиги чемпионов против «Ливерпуля» Лионель Месси реализовал восьмой в нынешнем сезоне штрафной удар. Давайте вспомним каждый.
29/04 08:15ММА
Эдуард Вартанян: Я навязал американцу свой план бояРоссийский легковес Эдуард  Вартанян рассказал о своей победе над Джошуа Авелесом на турнире АСА 95.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
20/04 23:30ММА
Олейник, что ты творишь? Россиянин полез в драку с Оверимом и был нокаутирован. Итоги турнира UFC в Санкт-ПетербургеБойоцовское шоу в Санкт-Петербурге удалось на славу.
03/05 13:00Футбол
Евгений Ловчев: В финале Лиги Европы сыграют «Челси» и «Арсенал», их цель - Лига чемпионовНаш обозреватель - о полуфинальных матчах Лиги Европы.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
22/04 12:00ММА
Петр Ян: Возможно, подерусь за титул в 2019 годуРоссийский боец UFC заявил, что его бой с Джимми Риверой может определить претендента на титул чемпиона в легчайшем весе (57 кг).
27/04 08:30ММА
Вячеслав Василевский: Исмаилов будет похож на красочную новогоднюю елку после боя со мнойИзвестный российский боец накануне поединка в рамках ACA 95 против Магомеда Исмаилова поделился мнением о сопернике, поражении Альберту Дураеву и признался, что планирует попробовать свои силы в заокеанской лиге.
01/05 19:40Хоккей
Малкин, соберись! Из-за его удалений сборная России получила четыре гола из шестиСборная России уступила «Тре Крунур» 4:6 в вынесенном матче Чешских хоккейных игр. Разочаровали те, на кого мы смотрели с надеждой.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
21/03 08:00Биатлон
Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей формеС 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону.
02/05 10:07Футбол
Посмотрели на Месси! Теперь смотрите на «Рубин»! Гид по миру футбола и хоккея на майские праздникиМы составили расписание ключевых футбольных и хоккейных событий, за которыми вам наверняка будет интересно следить на отдыхе.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
30/04 23:44Хоккей
Хоккейные болельщики, если и улетят на чемпионат мира, то рискуют не вернутьсяКак относиться к слухам о банкротстве главного лоукостера для болельщиков, которые собрались в Словакию.
02/05 09:02Хоккей
Тарасенко бьется с Радуловым, «Каролина» громит «Айлендерс» (там 3-0 в серии, и это невероятно!)«Даллас» сравнял счет в серии, а «Каролина» уничтожила «Айлендерс».
22/04 17:30ММА
Алистар Оверим: Если бы я дрался с Волковым, то победа тоже была бы за мнойГолландский тяжеловес Алистар Оверим после победы на турнире UFC над Алексеем Олейником рассказал о поединке и о впечатлениях от Санкт-Петербурга.
22/04 13:30ММА
Валентина Шевченко: Будет здорово, если турнир UFC пройдет в КиргизииЧемпионка UFC в наилегчайшем весе прокомментировала поражение своей сестры Антонины от американки Роксанн Модаферри и отметила хорошую организацию турнира в Санкт-Петербурге.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
08/04 20:15Теннис
Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентябряСветлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета.
01/05 16:00Хоккей
«Каролина» потеряла пять важных игроков. Это не мешает ей уничтожать «Айлендерс»Лазарет «Каролины» заполнен под завязку.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
03/05 09:55Футбол
Печальная судьба аутсайдеров. Что ждет «Енисей» и «Анжи» в случае вылета?Уже в 27-м туре красноярский клуб может оформить вылет из РПЛ. А вскоре за ним наверняка последуют и махачкалинцы.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
03/05 00:23Футбол
Что и откуда достал Эмери? И почему «Арсенал» выиграл? Главное — о первых полуфиналах Лиги ЕвропыА вообще четверка английских клубов одержала всего лишь одну победу в первых полуфинальных матчах еврокубков.
02/05 23:10Теннис
Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым?Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал.
Новости
14:52 Хоккей Филипп Грубауэр: Кажется, что сегодня я все сделал правильно
14:45 Футбол Вратарь «Витесса» покинет клуб из-за конфликта со Слуцким
14:44 Футбол Источник: Абрамович не собирается продавать «Челси»
14:44 Формула-1 Себастьян Феттель: Мы с Леклером подгоняем друг друга, но приоритет – возвращение «Феррари» к победа
14:34 Футбол Оле-Гуннар Сульшер: Будем ли мы в Лиге чемпионов или нет, игроки хотят в «Манчестер Юнайтед»
14:11 Хоккей Вишневский подписал однолетний контракт со «Спартаком»
14:07 Футбол «Реал» выделит почти 490 миллионов евро на летние трансферы
13:59 Хоккей «Витязь» вернул обладателя Кубка Стэнли
13:55 Бокс Радивойе Каладжич: Мой план — противостоять агрессивной манере Бетербиева
13:47 Футбол Месси выбран игроком недели в Лиге чемпионов (фото)
13:39 Футбол Нико Ковач: Месси такой только один, просто рад, что такие люди существуют в футболе
13:24 Хоккей Артемий Панарин провел 25-й матч в плей-офф Кубка Стэнли и набрал 25-е очко
13:14 Бокс Эксперт HBO: Судьи любят Альвареса, Джейкобсу нужен нокаут
12:55 Футбол Дубли Прошлякова и Данилина принесли «молодежке» «Спартака» победу над «Уралом»
12:52 Футбол «Енисей» – «Анжи». Стартовые составы
12:44 Футбол Жоаозиньо ведет переговоры с «Фенербахче»
12:25 Футбол Марселино Гарсия Тораль: На 90-й минуте счет для «Валенсии» был хорошим, на 91-й – стал плохим
12:12 Хоккей Александр Свитов: Я всегда старался играть на максимуме и быть честным перед болельщиками «Ак Барса»
12:07 Хоккей Свитов покинул «Ак Барс» после шести сезонов в клубе (фото)
11:58 Футбол «Реал» рассматривает ван де Бека в качестве альтернативы Погба
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика