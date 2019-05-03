Оле-Гуннар Сульшер: Будем ли мы в Лиге чемпионов или нет, игроки хотят в «Манчестер Юнайтед» «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место за два тура до окончания премьер-лиги.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер заявил, что возможное непопадание команды в Лигу чемпионов не скажется на трансферной кампании клуба.

«Мы можем попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон – у нас по-прежнему есть шансы, – а можем не попасть, – приводит Sky Sports слова норвежца. – Но вы будете удивлены, сколько агентов говорит, что их клиенты с радостью стали бы в будущем частью «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» манит игроков, потому что они понимают потенциал и величие клуба, а также то, что к нам вернутся хорошие времена. Да, у нас сейчас непростой момент. В последние несколько сезонов мы не соответствовали ожидаемым стандартам, но все в моих руках и руках клуба, чтобы изменить эту ситуацию как можно скорее.

Будем ли мы играть в Лиге чемпионов, сейчас никто не знает. Но игроки по-прежнему хотят переходить в «Манчестер Юнайтед». Вас удивят именах, о которых нас спрашивают».

Напомним, за два тура до окончания премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место и отстает от зоны Лиги чемпионов на три очка.

В воскресенье в 37-м туре «Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях с «Хаддерсфилдом». Начало матча на стадионе «Джон Смитс» – в 16:00 (мск).