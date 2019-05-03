«Аякс» разрешит футболистам соблюдать пост в Рамадан Мусульмане из «Аякса» смогут соблюдать пост в месяц Рамадан.

В 2019 году Рамадан начинается 5 мая и продолжится до 4 июня. В эти дни верующим предписывается полный отказ от еды и питья в светлое время суток.

Сейчас в «Аяксе» играет трое мусульман — это полузащитники марокканского происхождения Хаким Зиеш, Нуссаир Мазрауи и Закария Лабиад. Однако их попросили больше общаться с медицинским штабом клуба.

— Во время поста уровень сахара в крови снижается, что в конечном итоге приводит к снижению скорости действий, поскольку в мозг поступает меньше энергии. Это также увеличивает вероятность травм, так как сигнал проходит через спинной мозг медленнее — мышцы могут сокращаться слишком поздно. Но было бы немного безответственно придерживаться Рамадана на этом этапе сезона, — приводит De Telegraaf слова физиотерапевта Раймонда Верхейена VoetbalPrimeur.

«Аякс» продолжает борьбу в чемпионате и Кубке Голландии, а также Лиге чемпионов. В мае 2019 год клуб может сыграть пять матчей.