Сборная Азербайджана не нашла соперника для товарищеского матча

Как сообщает azerisport.com, Федерация футбола Азербайджана предлагала провести товарищеский матч Казахстану, Латвии, Грузии и Эстонии, но стороны не смогли договориться по срокам. В итоге 1 июня взрослая команда сыграет с молодежной на стадионе «Далга Арена».
Далее сборная Азербайджана проведет два домашних матча квалификации Евро-2020 против Венгрии (8 июня) и Словакии (11 июня). На данный момент азербайджанцы занимают последнее место в отборочной группе E.
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