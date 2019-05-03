Сборная Азербайджана не нашла соперника для товарищеского матча Сборная Азербайджана сыграет с молодежной сборной страны в рамках подготовки к июньским матчам отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.

Как сообщает azerisport.com, Федерация футбола Азербайджана предлагала провести товарищеский матч Казахстану, Латвии, Грузии и Эстонии, но стороны не смогли договориться по срокам. В итоге 1 июня взрослая команда сыграет с молодежной на стадионе «Далга Арена».

Далее сборная Азербайджана проведет два домашних матча квалификации Евро-2020 против Венгрии (8 июня) и Словакии (11 июня). На данный момент азербайджанцы занимают последнее место в отборочной группе E.