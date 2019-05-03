Дмитрий Аленичев: Удаление в составе «Анжи» повлияло на игру в пользу «Енисея»

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал домашнюю победу над «Анжи» (2:1) в 27-м туре РПЛ.
«Сказалось то, что мы практически полчаса играли в большинстве. Сравняв счет, поймали кураж и имели еще моменты. Но если бы мы играли в равных составах, то у нас были бы такие же сложности, как в первом тайме. Удаление повлияло на ход игры в нашу пользу.
Буду ли смотреть матч «Крылья» – «Уфа» и болеть за то, чтобы «Уфа» потеряла очки? Нам надо просто набирать максимальное количество очков, а смотреть на соперников нет смысла», – сказал Аленичев в эфире телеканала «Матч Премьер».
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