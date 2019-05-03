Давид Сильва может стать одноклубником Подольски, Иньесты и Вильи

На данный момент за эту команду выступают Андрес Иньеста, Давид Вилья и Лукас Подольски. Сейчас «Виссел Кобе» занимает 12-е место в чемпионате Японии после девяти туров. На данный момент в клубе не закрыта одна легионерская позиция.
Контракт 33-летнего испанца с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2020 года. В нынешнем сезоне на счету Сильвы девять голов и 12 передач в 47 матчах за «горожан» во всех турнирах. Напомним, что хавбек — чемпион мира и двукратный чемпион Европы.
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