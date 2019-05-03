Жозе Моуринью: Был конфликт не между Моуринью и Касильясом, а между тренером и капитаном «Реала» Бывший главный тренер «Реала» Жозе Моуринью опроверг слухи о плохих отношениях с голкипером «Порту» Икером Касильясом, который 1 мая перенес инфаркт на тренировке.

— Когда я узнал о случившемся, то первым делом позвонил в Португалию. Я убедился, что Икер в хороших руках и, возможно, снова будет играть в футбол.

Всем известно, что в какой-то момент я вывел Касильяса из состава «Реала». Был некий конфликт, но ссорились не Моуринью и Касильяс, а тренер и капитан «Реала». Нам обоим трудно далось это решение. Но наши личные отношения остались позитивными, не такими, как думают многие, — передает слова Моуринью Russia Today.

Моуринью возглавлял мадридский клуб с 2010 по 2013 год. Касильяс выступал за «Реал» с 1998 по 2015 год. На его счету 725 игр в составе «бланкос».