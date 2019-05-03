Болельщики предложили провести финал Кубка Греции в Венесуэле

Изначально предполагалось, что матч пройдет при пустых трибунах, но с этим не согласились клубы. Из-за этого переговоры о проведении финала затянулось на неопределенный срок.
В свою очередь болельщики АЕК предложили организовать матч в Венесуэле, сообщает RTL Sport.
«С глубоким чувством ответственности предлагаем следующее. Финал Кубка Греции был бы великим праздником футбола, гимном для мира во всем мире. Поэтому мы предлагаем стадион «Качамай», в город Пуэрто-Ордас, Венесуэла», — говорится в заявлении.
На данный момент в Венесуэле проходят беспорядки между нынешней властью и оппозицией. После одного из матчей АЕК и ПАОК в 2017 году на поле стадиона появился вооруженный российский бизнесмен Иван Саввиди.
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