Магомед Адиев: Мы бы добыли победу в матче с «Енисеем», играя в равных составах

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев высказался после матча с «Енисеем» в 27-м туре РПЛ (1:2).
«У меня куча своих проблем. Я такой человек, что всегда и во всем рассчитываю в первую очередь на себя. И команду к этому приучаю.
В наших силах было завоевать сегодня три очка. Первый тайм тому доказательство, ведь мы играли более чем достойно. Если бы продолжили играть в равных составах, то велика вероятность того, что мы добыли бы три очка. Но, к сожалению, получилось так, как получилось.
А в матче «Крылья Советов» – «Уфа» я буду переживать за своего друга Евсеева», – сказал Адиев в эфире телеканала «Матч Премьер».
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