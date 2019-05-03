Магомед Адиев: Мы бы добыли победу в матче с «Енисеем», играя в равных составах - Советский спорт
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03 мая 2019 17:39ФутболГичунцев Артур

Магомед Адиев: Мы бы добыли победу в матче с «Енисеем», играя в равных составах

В 28-м туре «Анжи» 10 мая сыграет дома с «Арсеналом», а «Енисей» 11 мая – с «Краснодаром».

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев высказался после матча с «Енисеем» в 27-м туре РПЛ (1:2).

«У меня куча своих проблем. Я такой человек, что всегда и во всем рассчитываю в первую очередь на себя. И команду к этому приучаю.

В наших силах было завоевать сегодня три очка. Первый тайм тому доказательство, ведь мы играли более чем достойно. Если бы продолжили играть в равных составах, то велика вероятность того, что мы добыли бы три очка. Но, к сожалению, получилось так, как получилось.

А в матче «Крылья Советов» – «Уфа» я буду переживать за своего друга Евсеева», – сказал Адиев в эфире телеканала «Матч Премьер».

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